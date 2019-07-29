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В Украине обвалились цены на популярный продукт

В Украине обвалились цены на популярный продукт

В Украине начали снижаться цены на помидоры, после резкого подорожания до 25-35 гривен за килограмм.

Напряжение на рынке начало быстро падать, за последние три дня цены на томаты обвалились на 25%, сообщает “Инфо-Шувар”.

Эксперты отмечают, что снижение цены на этой неделе связано с появлением на рынке первых крупных партий помидоров с открытого грунта.

Сезон сбора этой продукции задержался в среднем на 10 дней, а предложение тепличных томатов было ограниченным из-за подтопления теплиц Закарпатья.

В результате грунтовые помидоры сейчас продаются по 9-12 гривен за килограмм, а тепличные томаты по 17-20 гривен за килограмм.

“Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы”, – сообщила представительница оптового рынка “Шувар” Татьяна Гетьман.

По материалам Обозреватель
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