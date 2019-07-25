Эксперт рассказал о будущем гривны

Укрепление гривны именно в этот период было абсолютно предсказуемым, своей природе имеет исключительно спекулятивный аспект, связанный с тем, что на Украину обратили внимание международные валютные спекулянты.

Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

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“Укрепление гривны именно в этот период было абсолютно предсказуемым. Единственное, практически никто из экспертов не предполагал такого существенного укрепления и того что будет “пробито дно” в 25 гривен. Укрепление гривны ни в коем случае не связано с реальной ситуацией в экономике страны, процессы в которой скорее имеют негативную тенденцию особенно в её промышленном секторе, который демонстрирует сокращение. Например, июнь к маю 2019 года – сокращение составило 3.7%, а июнь 2019 к июню 2018 – 2.3%. Наиболее тревожным является сокращение объёмов в строительной отрасли – особенно учитывая, что сейчас именно сезон для данной отрасли. Например, предприятия по производству строительных металлических конструкций показали сокращение на 12.9% (июнь к маю 2019 г.)”, – рассказал Гарбарук.

По словам эксперта, укрепление гривны в своей природе имеет исключительно спекулятивный аспект, связанный с тем, что на Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Благодаря установленной на уровне 17% Нацбанком учётной ставке – они обеспечивают своим владельцам сверхприбыль. Соответственно для покупки ОВГЗ на рынок были выброшены в большом количестве доллары и была приобретена гривна.

“Основное погашение облигаций состоится ближе к завершению года. В этот период мы будем видеть обратную ситуацию, когда полученная данными портфельными инвесторами гривна будет обмениваться на доллары, что приведёт к росту курса национальной валюты. Период, в который стоит ожидать этой ситуации – это третья декада октября и первая декада ноября текущего года”, – добавил Гарбарук.