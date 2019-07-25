В столице выросли объемы строительства

За первое полугодие 2019 года предприятия Киева произвели строительную продукцию на сумму 15,6 млрд грн.

Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.

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Индекс строительной продукции в январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. составил 119,5%.

В январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. индекс строительной продукции по строительству зданий составил 100,0% (жилых – 83,0%, нежилых – 135,5%), инженерных сооружений – 189,5%.

По видам строительной продукции наибольший объем произведен по строительству зданий – 10 млрд грн (64,6% от общего объема производимой строительной продукции), в том числе по строительству жилых зданий – 5,5 млрд грн (35,7%), нежилых – 4,5 млрд грн (28,9%). По строительству инженерных сооружений произведено строительной продукции на сумму 5,5 млрд грн (35,4% от общего объема).