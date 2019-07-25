Штрафы за мусор в Украине вырастут в три раза

Правительство хочет значительно усилить ответственность украинцев, которые до сих пор не подписали договора с компаниями, занимающимися утилизацией отходов.

Если сейчас в Административном кодексе за такое можно получить штраф в пределах 170-340 грн., то по новым порядкам аналогичный проступок обойдется нарушителю в 510-850 грн. Соответствующее предложение содержит законопроект, опубликованный на сайте Министерства регионального развития для ознакомления.

Следует отметить, что сам документ преследует гораздо более серьезные цели. Чиновники с его помощью хотят возобновить работу государственной жилищно-коммунальной инспекции, которую правительство ликвидировало в марте 2011 года. С тех пор, говорится в пояснительной записке к документу, власти практически утратили контроль за ЖКХ-сферой как в части качества услуг, которые предоставляются украинцам, так и в части тарифообразования.

К слову, именно Госжилкоминспекция должна будет контролировать соблюдение гражданами указанной «мусорной» нормы. Она же получит право выписывать штрафы людям за «уклонение от заключения договора о предоставлении услуг по обращению с бытовыми отходами».

Добавим, что нормы законопроекта вступят в силу на следующий день после публикации в официальной прессе. Однако перед тем документ еще нужно внести в Раду и убедить как минимум 226 новых депутатов проголосовать за предложенные изменения.