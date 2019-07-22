SkyUp запустит новые внутренние рейсы

SkyUp осенью 2019 года запустит новые внутренние маршруты.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Стоимость билетов – от 500 гривен в один конец.

Начало полетов Киев – Харьков и Харьков – Киев – с 25 октября 2019 г. по 28 марта 2020 г. (по понедельникам, средам и пятницам).

Стоимость билета – от 498 гривен в один конец без багажа.

SkyUp запустит рейсы Харьков – Львов и Львов – Харьков с 17 октября. Рейсы будут выполняться в четверг и воскресенье.

Стоимость билета – от 639 гривен в один конец без багажа.

Киев – Запорожье и Запорожье – Киев. Начало полетов – 28 октября.

Стоимость – от 498 гривен в один конец без багажа. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Справка Finance.ua