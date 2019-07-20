В Дубае отныне можно зарегистрироваться на рейс в торговом центре

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У пассажиров девяти авиакомпаний появилась возможность пройти регистрацию на свои рейсы в крупнейшем торговом центре Дубая.
Центр услуг под управлением компании Dnata Travel открыл стойку регистрации в Dubai Mall, где желающие смогут не только зарегистрироваться на свой рейс и получить посадочные талоны, но и взвесить и сдать багаж, который будет отправлен из ТЦ в аэропорт и загружен на борт самолета, сообщает Gulf News.
Новым сервисом могут воспользоваться пассажиры авиакомпаний flydubai, SAUDIA, flynas, China Southern, Kuwait Airways, Gulf Air, SaudiGulf, Royal Jordanian и Ethiopian Airlines.
Центр работает ежедневно.
Стоимость услуги составляет 99 дирхамов (690 грн) за одно место багажа, дополнительный багаж оплачивается по 40 дирхамов (280 грн) за место.
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