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В Дубае отныне можно зарегистрироваться на рейс в торговом центре

В Дубае отныне можно зарегистрироваться на рейс в торговом центре

У пассажиров девяти авиакомпаний появилась возможность пройти регистрацию на свои рейсы в крупнейшем торговом центре Дубая.

Центр услуг под управлением компании Dnata Travel открыл стойку регистрации в Dubai Mall, где желающие смогут не только зарегистрироваться на свой рейс и получить посадочные талоны, но и взвесить и сдать багаж, который будет отправлен из ТЦ в аэропорт и загружен на борт самолета, сообщает Gulf News.

Новым сервисом могут воспользоваться пассажиры авиакомпаний flydubai, SAUDIA, flynas, China Southern, Kuwait Airways, Gulf Air, SaudiGulf, Royal Jordanian и Ethiopian Airlines.

Центр работает ежедневно.

Стоимость услуги составляет 99 дирхамов (690 грн) за одно место багажа, дополнительный багаж оплачивается по 40 дирхамов (280 грн) за место.

По материалам УКРИНФОРМ
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