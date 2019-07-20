Франция объявила о разработке лазеров для борьбы со спутниками

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Франция планирует разработать противоспутниковое лазерное оружие, чтобы не уступать в космосе конкурентам, которые создают новые вооружения.
Об этом объявила министр обороны Франции Флоранc Парли, выступая в четверг, 25 июля, на авиабазе ВВС около Лиона. Глава военного ведомства представила новую космическую стратегию страны, в которую правительство намерено до 2025 года вложить порядка 700 млн евро.
Одним из основных пунктов стратегии является защита французских спутников, находящихся в космическом пространстве, с помощью лазерного оружия.
“Мы разработаем мощные лазеры. Это область, в которой Франция отстала. Но мы наверстаем упущенное”, – цитирует министра агентство AFP.
Другой возможностью, заявил агентству на условиях анонимности источник в правительстве страны, является размещение скорострельных пулеметов, которые могут уничтожать солнечные батареи вражеских спутников.
“Наши союзники и противники милитаризируют космос… мы должны действовать”, – заявила Парли. При этом она уточнила, что Франция не намерена присоединяться к глобальной гонке космических вооружений.
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