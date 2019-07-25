Банкиры назвали риски, ожидаемые во ІІ квартале

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Во ІІ квартале общий уровень рисков повысился.
Об этом говорится в опросе НБУ, обнародованном на сайте регулятора.
По оценкам банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Излом тенденции произошел в процентном, операционном и риске ликвидности: в I квартале они снижались, а теперь начали расти.
Увеличение кредитного риска – 40% опрошенных, хотя в I квартале банки ожидали его значительного снижения.
Риски в III квартале, ожидаемые банкирами:
При этом процентный риск и риск ликвидности должны снизиться.
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