Банкиры назвали риски, ожидаемые во ІІ квартале

Во ІІ квартале общий уровень рисков повысился.

Об этом говорится в опросе НБУ, обнародованном на сайте регулятора.

По оценкам банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Излом тенденции произошел в процентном, операционном и риске ликвидности: в I квартале они снижались, а теперь начали расти.

Увеличение кредитного риска – 40% опрошенных, хотя в I квартале банки ожидали его значительного снижения.

Риски в III квартале, ожидаемые банкирами:

может увеличиться валютный риск (баланс ответов 18%),

могут возрасти кредитный и операционный риски.

При этом процентный риск и риск ликвидности должны снизиться.