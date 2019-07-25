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Банкиры назвали риски, ожидаемые во ІІ квартале

Банкиры назвали риски, ожидаемые во ІІ квартале

Во ІІ квартале общий уровень рисков повысился.

Об этом говорится в опросе НБУ, обнародованном на сайте регулятора.

По оценкам банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Излом тенденции произошел в процентном, операционном и риске ликвидности: в I квартале они снижались, а теперь начали расти.

Увеличение кредитного риска – 40% опрошенных, хотя в I квартале банки ожидали его значительного снижения.

Риски в III квартале, ожидаемые банкирами:

  • может увеличиться валютный риск (баланс ответов 18%),
  • могут возрасти кредитный и операционный риски.

При этом процентный риск и риск ликвидности должны снизиться.

По материалам Finance.UA
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