В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследование

Расходы потребителей в Европе на товары повседневного спроса (FMCG), такие, как продукты питания, напитки и туалетные принадлежности, выросли на 2,4% в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на данные исследования, проведенного компанией Nielsen.

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Показатель остался относительно стабильным по сравнению с 2,5% в четвертом квартале 2018 года.

“После резкого экономического спада, наблюдавшегося во всех европейских странах во второй половине 2018 года, макроэкономические показатели зафиксировали рост ВВП Еврозоны на 1,2% в первом квартале 2019 года”, – отмечается в результатах исследования.

Из пяти крупных западноевропейских рынков Испания (+3,6%) показала самый высокий рост, следом за ней идут Франция (+2,1%) и Великобритания (+1%). У Италии и Германии самый худший показатель в этой группе (-0,3% и -0,9% соответственно).

В Украине же цены на товары повседневного спроса выросли на 11,1%, а объемы продаж увеличились на 5,7% соответственно, в результате общие расходы украинцев на товары повседневного спроса выросли на 16,8%.