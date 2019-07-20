Инвесторы "перебегают" из облигаций в европейскую недвижимость - Bloomberg

Пока Европейский банк стимулирует ускорение роста и инфляции в европейской зоне, рынок жилья продолжает самостоятельно развиваться и повышать цены.

Об этом пишет Bloomberg.

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Цены на жилье в еврозоне в 2018 году повысились в среднем на 4,6%, что близко к максимальным темпам с докризисных времен.

Даже в условиях наблюдаемого в 2019 году замедления они все равно растут примерно в три раза быстрее потребительских цен.

Это не бесконтрольный бум, пишет издание, но по сравнению с бондами континента, где низкие и отрицательные ставки означают, что во многих случаях инвесторы даже не могут опередить инфляцию, этот рынок – мечта для охотников за доходностью.

Экономисты и консультанты по недвижимости утверждают, что рынок жилья останется относительно горячим еще год-два, принося инвесторам примерно 4%, в то время как от гособлигаций еврозоны едва ли можно получить доходность более 1%.

“Недвижимость – один из очень немногих инструментов, которые все еще обеспечивают приличный доход. Инструменты с фиксированной доходностью кажутся ужасными крупным инвесторам вроде пенсионных фондов и даже владельцам небольших сбережений”, – отмечает экономист Алехандро Инуррьета.