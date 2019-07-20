Евросоюз пригрозил США пошлинами на $39 миллиардов

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Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили.
Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.
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Общая сумма составит €35 млрд ($39,1 млрд).
«Мы не примем регулируемой торговли, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса»,— отметила госпожа Мальмстрём.
По ее словам, перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что этой меры удастся избежать.
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