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Евросоюз пригрозил США пошлинами на $39 миллиардов

Евросоюз пригрозил США пошлинами на $39 миллиардов

Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили.

Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

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Общая сумма составит €35 млрд ($39,1 млрд).

«Мы не примем регулируемой торговли, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса»,— отметила госпожа Мальмстрём.

По ее словам, перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что этой меры удастся избежать.

Справка Finance.ua:

  • Президент США Дональд Трамп 23 июля заявил, что Евросоюз в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и «наживается» на стране в сфере торговли. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС будет вынужден принять ответные меры на обсуждение властей США о введении повышенных пошлин на импорт автомобилей.
По материалам reuters.com
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