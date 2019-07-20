Укробонпром проведет международный аудит на 32,5 млн грн

Государственный концерн Укроборонпром объявил тендер на проведение международного аудита, ожидаемая стоимость которого – 32,5 миллиона гривен.

Соответствующий тендер появился в системе Prozorro.

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Отмечается, что тендер объявили 22 июля, последний срок подачи документов – 21 августа. При этом сам аудит должен длиться максимум до 10 апреля 2021 года.

Аудит включает проверку отчетности за 2018-2019 годы, а также предоставление аудиторского заключения о достоверности информации, указанной в отчетности.

Ранее в наблюдательном совете Укроборонпрома сообщали, что аудит концерна может начаться уже в сентябре 2019 года.

Напомним, что правительство выделило на проведение аудита Укроборонпрома 32,5 миллиона гривен.