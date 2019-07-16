Рейтинг: какие специальности наиболее популярны среди украинских абитуриентов

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В Украине среди абитуриентов наиболее популярными направлениями стали: менеджмент, гуманитарные науки и информационные технологии.
Об этом свидетельствует информация на портале Osvita.ua.
Согласно данным, популярные отрасли:
Как отмечается на сайте, поступающие могут подать до семи заявлений на места государственного и регионального заказа не более чем на четыре разных специальности. Подача заявлений на обучение по контракту не ограничивается.
Рейтинговый список поступающих формируется по категориям в такой последовательности:
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