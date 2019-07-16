Рейтинг: какие специальности наиболее популярны среди украинских абитуриентов

В Украине среди абитуриентов наиболее популярными направлениями стали: менеджмент, гуманитарные науки и информационные технологии.

Об этом свидетельствует информация на портале Osvita.ua.

Согласно данным, популярные отрасли:

«Управление и администрирование» – подано 90358 заявлений.

«Информационные технологии» – подано 71 894 заявлений.

Гуманитарные науки – 60835 заявлений.

«Право» – подано 50385 заявлений.

Математика – 795 заявлений, на прикладную математику – 2664 заявления.

Физика и астрономия – 617.

Как отмечается на сайте, поступающие могут подать до семи заявлений на места государственного и регионального заказа не более чем на четыре разных специальности. Подача заявлений на обучение по контракту не ограничивается.

Рейтинговый список поступающих формируется по категориям в такой последовательности: