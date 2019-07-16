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Рейтинг: какие специальности наиболее популярны среди украинских абитуриентов

Рейтинг: какие специальности наиболее популярны среди украинских абитуриентов

В Украине среди абитуриентов наиболее популярными направлениями стали: менеджмент, гуманитарные науки и информационные технологии.

Об этом свидетельствует информация на портале Osvita.ua.

Согласно данным, популярные отрасли:

  • «Управление и администрирование» – подано 90358 заявлений.
  • «Информационные технологии» – подано 71 894 заявлений.
  • Гуманитарные науки – 60835 заявлений.
  • «Право» – подано 50385 заявлений.
  • Математика – 795 заявлений, на прикладную математику – 2664 заявления.
  • Физика и астрономия – 617.

Как отмечается на сайте, поступающие могут подать до семи заявлений на места государственного и регионального заказа не более чем на четыре разных специальности. Подача заявлений на обучение по контракту не ограничивается.

Рейтинговый список поступающих формируется по категориям в такой последовательности:

  • поступающие, которые имеют право на зачисление по результатам собеседования (только на основе полного общего среднего образования);
  • поступающие, которые имеют право на зачисление по квотам (только на основе полного общего среднего образования);
  • поступающие, которые имеют право на зачисление на общих условиях.
По материалам Finance.UA
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