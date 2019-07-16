НБУ улучшил прогноз международных резервов и платежного баланса

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз международных резервов страны на конец текущего года с $ 21,2 млрд до $ 21,7 млрд, следующего – с $ 21,9 млрд до $ 22,8 млрд, на конец 2021 года – с $ 21,8 млрд до $ 23 млрд.

Отмечается, что оценка сальдо сводного платежного баланса на 2019 год также улучшена с $ 0,3 млрд дефицита до $ 0,6 млрд профицита, на 2020 год – с $ 0,1 млрд дефицита до $ 0,2 млрд профицита.

На 2021 год Нацбанк прогнозирует дефицит платежного баланса на уровне $ 0,4 млрд по сравнению с $ 0,4 млрд, на котором регулятор оценивал его в предыдущем макропрогнозе в апреле этого года.

Одновременно НБУ улучшил прогноз дефицита текущего счета: на текущий год – с $ 4,9 млрд до $ 3,8 млрд, на следующий – с $ 5,8 млрд до $ 4,6 млрд, на 2021-й – с $ 6,7 млрд до $ 6,3 млрд.

По отношению к ВВП оценка дефицита текущего счета также улучшена: на 2019 год – с 3,3% ВВП до 2,6% ВВП, на 2020 год – с 3,6% ВВП до 2,6% ВВП, на 2021 год – с 4% ВВП до 3,7% ВВП.

“Дефицит текущего счета в 2019-2021 гг. будет оставаться в приемлемых пределах”, – подчеркивают в Нацбанке.

Уточняется, что в 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,6% ВВП благодаря высокому урожаю зерновых, снижению цен на энергоносители, а также сокращению объемов репатриации дивидендов.

“В 2020-2021 гг. дефицит текущего счета несколько расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа, ухудшения условий торговли, увеличения потребительского и инвестиционного импорта”, – отмечает регулятор.