Долг Китая превысил 300% ВВП

Ключевой показатель долга Китая превысил 300% валового внутреннего продукта на фоне усиления Пекином поддержки замедлившейся экономики и его попыток обуздать финансовые риски.

Об этом свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

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Общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств, вырос до 303% ВВП в первом квартале 2019 года с 297% в том же периоде годом ранее. В докладе при этом отмечается рост уровня задолженности по всему миру.

“В то время как усилия властей по ограничению теневого банковского кредитования (особенно небольших компаний) привели к сокращению нефинансового корпоративного долга, чистые заимствования в других секторах привели к тому, что общий долг Китая превысил $ 40 триллионов — около 15% всего мирового долга”, — говорится в докладе.

“Следует отметить, что выпуск облигаций на материковой части предполагает значительное увеличение заимствований местными органами власти и банками в этом году”, — добавили авторы отчета.

Китайские официальные лица неоднократно говорили о том, что долговые риски в целом управляемы.