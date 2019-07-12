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Торговая война: Китай назвал причину замедления своей экономики

Торговая война: Китай назвал причину замедления своей экономики

Во вторник Китай отверг утверждения Дональда Трампа о необходимости торговой сделки с Соединенными Штатами, чтобы восстановить китайскую экономику.

Об этом сообщает издание Reuters.

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В понедельник в Twitter Трамп заявил, что американские пошлины стали главным фактором замедления экономического роста Китая, и предупредил, что Вашингтон может накапливать давление.

Официальные данные в понедельник показали, что после двух кварталов торговой войны между США и Китаем рост ВВП Китая упал до 6,2% по сравнению с 6,6% в 2018 году.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэнг Шуан заявил, что темпы Китая являются “неплохими показателями”, учитывая глобальную экономическую неопределенность, замедление мирового роста, и в соответствии с внешними ожиданиями.

“Что касается так называемого “поскольку экономика Китая замедляется, поэтому Китай срочно надеется достичь договоренности с американской стороной”, это полностью неверно”, – добавил он.

“Я снова призываю американскую сторону настойчиво работать с Китаем и на основе взаимного уважения стремиться к достижению взаимовыгодной, беспроигрышной сделки. Это отвечает интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества”, – подчеркнул представитель МИД Китая.

Справка Finance.ua:

  • 5 мая Трамп заявил о намерении наложить 25-процентные пошлины на весь китайский импорт в США объемом 325 млрд долларов.
  • 10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. категорий общей стоимостью в 200 млрд долларов.
По материалам Европейская правда
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