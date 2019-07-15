Xiaomi назвала свой самый дорогой смартфон

Китайская компания создала люксовый вариант флагманского гаджета Redmi K20 Pro.



Об этом вице-президент компании Xiaomi Ману Кумар Джейн сообщил на своей Twitter-странице.

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Выпуск лимитированной серии смартфонов Redmi K20 Pro (или Xiaomi Mi 9T Pro – для европейского рынка) станет самым дорогим в истории бренда.



Модель получила название Redmi K20 Pro Signature Edition. Детальной информации о характеристиках смартфона пока нет.

Стоимость смартфона, согласно информации издания, составит €6200. Это объясняется тем, что смартфон позолочен и инкрустирован бриллиантами.



Фото: Twitter / manukumarjain

Известно, что устройство получило 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, разрешением которого является Full-HD+. В основу гаджета лег процессор Snapdragon 855. Есть также 48-мегапиксельная основная камера, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.