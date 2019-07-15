0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Xiaomi назвала свой самый дорогой смартфон

Xiaomi назвала свой самый дорогой смартфон

Китайская компания создала люксовый вариант флагманского гаджета Redmi K20 Pro.
 
Об этом вице-президент компании Xiaomi Ману Кумар Джейн сообщил на своей Twitter-странице.

Читайте также: Xiaomi выпустила новую версию Redmi Note 7

Выпуск лимитированной серии смартфонов Redmi K20 Pro (или Xiaomi Mi 9T Pro – для европейского рынка) станет самым дорогим в истории бренда.
 
Модель получила название Redmi K20 Pro Signature Edition. Детальной информации о характеристиках смартфона пока нет.

Стоимость смартфона, согласно информации издания, составит €6200. Это объясняется тем, что смартфон позолочен и инкрустирован бриллиантами.


Фото: Twitter / manukumarjain

Известно, что устройство получило 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, разрешением которого является Full-HD+. В основу гаджета лег процессор Snapdragon 855. Есть также 48-мегапиксельная основная камера, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.