Xiaomi выпустила новую версию Redmi Note 7

Стало известно о падении цены на смартфон и появлении светло-серого варианта оформления гаджета. Таким образом, сейчас Redmi Note 7 доступен в пяти цветовых версиях, сообщает Gizchina.

Об этом сообщил вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин.

На данный момент Note 7 считается одним из самых продаваемых смартфонов в мире. Лю Вейбин сообщил о том, что мировые продажи смартфонов Redmi Note 7 за полгода превысили отметку 15 млн единиц. Конкуренцию этому смартфону составляют гаджеты от бренда Honor, которые отличаются большим разнообразием расцветок.

До недавнего времени у гаджета от Redmi были только три варианта цвета. Более того, не все из них доступны на каждом рынке, где продаются эти телефоны. Изначально телефон выпускался в синем, сумеречном золотом и ярко-черном цветах.

Однако позднее к ним добавился розовый вариант, а теперь появится Redmi Note 7 в светлой градиентной окраске.

Также было объявлено о том, что Redmi Note 7 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти подешевел до $175. Кроме того, глава компании опроверг слухи о скором анонсе Redmi Note 8, заявив, что у Redmi Note 7 есть еще квартал, в течение которого у него точно не будет конкурентов от бренда Redmi.

Справка Finance.ua:

Redmi Note 7 был выпущен 10 января этого года. Это не флагманский первый продукт после отделения Redmi от Xiaomi. Вместо этого он поставляется с функциями среднего уровня, такими как процессор Snapdragon 660, 6,3-дюймовый экран и так далее.