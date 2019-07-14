0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Xiaomi выпустила новую версию Redmi Note 7

Xiaomi выпустила новую версию Redmi Note 7

Стало известно о падении цены на смартфон и появлении светло-серого варианта оформления гаджета. Таким образом, сейчас Redmi Note 7 доступен в пяти цветовых версиях, сообщает Gizchina.

Об этом сообщил вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин.

На данный момент Note 7 считается одним из самых продаваемых смартфонов в мире. Лю Вейбин сообщил о том, что мировые продажи смартфонов Redmi Note 7 за полгода превысили отметку 15 млн единиц. Конкуренцию этому смартфону составляют гаджеты от бренда Honor, которые отличаются большим разнообразием расцветок.

До недавнего времени у гаджета от Redmi были только три варианта цвета. Более того, не все из них доступны на каждом рынке, где продаются эти телефоны. Изначально телефон выпускался в синем, сумеречном золотом и ярко-черном цветах.

Однако позднее к ним добавился розовый вариант, а теперь появится Redmi Note 7 в светлой градиентной окраске.

Также было объявлено о том, что Redmi Note 7 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти подешевел до $175. Кроме того, глава компании опроверг слухи о скором анонсе Redmi Note 8, заявив, что у Redmi Note 7 есть еще квартал, в течение которого у него точно не будет конкурентов от бренда Redmi.

Справка Finance.ua:

  • Redmi Note 7 был выпущен 10 января этого года. Это не флагманский первый продукт после отделения Redmi от Xiaomi. Вместо этого он поставляется с функциями среднего уровня, такими как процессор Snapdragon 660, 6,3-дюймовый экран и так далее.
  • 18 марта компания выпустила расширенный вариант этого телефона, а именно Redmi Note 7 Pro. Он оснащен 48-мегапиксельной камерой Sony, тем же 6,3-дюймовым полноэкранным экраном и Snapdragon 675 SoC. Вариант 6 ГБ + 128 ГБ стоит 1599 юаней. Есть все основания полагать, что серо-белый Redmi Note 7 будет продаваться по той же цене.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.