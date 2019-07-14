Xiaomi выпустила новую версию Redmi Note 7

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Стало известно о падении цены на смартфон и появлении светло-серого варианта оформления гаджета. Таким образом, сейчас Redmi Note 7 доступен в пяти цветовых версиях, сообщает Gizchina.
Об этом сообщил вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбин.
На данный момент Note 7 считается одним из самых продаваемых смартфонов в мире. Лю Вейбин сообщил о том, что мировые продажи смартфонов Redmi Note 7 за полгода превысили отметку 15 млн единиц. Конкуренцию этому смартфону составляют гаджеты от бренда Honor, которые отличаются большим разнообразием расцветок.
До недавнего времени у гаджета от Redmi были только три варианта цвета. Более того, не все из них доступны на каждом рынке, где продаются эти телефоны. Изначально телефон выпускался в синем, сумеречном золотом и ярко-черном цветах.
Однако позднее к ним добавился розовый вариант, а теперь появится Redmi Note 7 в светлой градиентной окраске.
Также было объявлено о том, что Redmi Note 7 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти подешевел до $175. Кроме того, глава компании опроверг слухи о скором анонсе Redmi Note 8, заявив, что у Redmi Note 7 есть еще квартал, в течение которого у него точно не будет конкурентов от бренда Redmi.
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