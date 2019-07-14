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В Мариуполь планируют запустить дополнительный поезд

В Мариуполь планируют запустить дополнительный поезд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил “Укрзализныце” запустить дополнительный поезд «Киев – Мариуполь».

Об этом он сказал во время заседания правительства, комментируя одобрение финансового плана государственной компании «Укрзализныця».

«Запуск дополнительного поезда – это до двух месяцев», – сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что вопрос запуска поезда обсуждался во время специального совещания в начале июля, а также во время переговоров с Президентом Украины – после посещения им Мариуполя.

Мои Fiнансы:

  • Стоимость билета на поезд Киев-Мариуполь в вагоне-купе – в среднем 544 грн.
  • Стоимость билета на поезд Киев-Мариуполь в вагоне-плацкарт – в среднем 219 грн.

От чего зависит стоимость билета на поезд

  • от типа вагона (общий, плацкартный, купейный, люкс, 3-й класс, 2-й класс, 1-й класс),
  • от категории поезда по скорости (Интерсити+, Интерсити, Региональный экспресс, Региональный Ночной экспресс, Ночной скорый, Ночной пассажирский),
  • от уровня качества услуг (фирменный и обычный поезд).

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По материалам Finance.UA
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