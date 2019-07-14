В Мариуполь планируют запустить дополнительный поезд

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил “Укрзализныце” запустить дополнительный поезд «Киев – Мариуполь».
Об этом он сказал во время заседания правительства, комментируя одобрение финансового плана государственной компании «Укрзализныця».
«Запуск дополнительного поезда – это до двух месяцев», – сказал Владимир Гройсман.
Он напомнил, что вопрос запуска поезда обсуждался во время специального совещания в начале июля, а также во время переговоров с Президентом Украины – после посещения им Мариуполя.
От чего зависит стоимость билета на поезд
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