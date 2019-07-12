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В "Укрзализныце" озвучили зарплаты по основным специальностям и назвали дефицитные профессии

В "Укрзализныце" озвучили зарплаты по основным специальностям и назвали дефицитные профессии

Зарплата работников региональных филиалов АО “Укрзализныця” за первые пять месяцев 2019 года составила в среднем 11 324 грн/мес, что на 14,6% больше средней зарплаты по стране.

Такую информацию в ответ на запрос ЦТС предоставили в АО УЗ.

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В железнодорожной компании озвучили средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям:

  • средняя месячная зарплата машиниста составляет 21 247 грн,
  • помощника машиниста – 14 799 грн,
  • монтера пути по текущему содержанию пути – 12 486 грн,
  • монтера пути ПМС – 11 559 грн,
  • осмотрщика вагонов – 11 738 грн.

Что касается самых дефицитных специальностей, то, по предоставленной “Укрзализныцей” информации, наибольшая потребность существует в работниках основных железнодорожных профессий: монтерах пути, составителях поездов, электромонтерах контактной сети, тяговой подстанции, осмотрщиках-ремонтниках вагонов, электромеханиках, дежурных по ж/д станции и т.д.

В УЗ признали, что существует проблема оттока кадров за границу, но отметили, что это явление носит общегосударственный характер.

“Тенденции оттока рабочего персонала и узких специалистов за границу носят общегосударственный характер. С подобной ситуацией также столкнулись и страны-соседи, значительное количество граждан которых стали трудовыми мигрантами… С целью реагирования на миграционные процессы и привлечения к работе в регионы с наибольшим оттоком кадров Обществом введена возможность компенсации расходов за наем (аренду) жилья”, – заявили в “Укрзализныце”.

Кроме того, в компании отметили, что железнодорожникам предлагается “значительный социальный пакет”.

По материалам Центр транспортных стратегий
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