Украинцам выплатили за больничные более 4,5 млрд грн: кто имеет право на выплату

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В течение первого полугодия текущего года Фонд социального страхования профинансировал больничные на общую сумму более 4,5 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
“Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности в январе-июне составил 269,7 грн, что на 28,4% больше, чем за тот же период прошлого года”, – говорится в сообщении.
Помощь по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы.
К страховым случаям относятся:
Сумма помощи от Фонда зависит от продолжительности страхового стажа и размера среднедневного дохода работника и составляет:
1) 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
2) 60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет
3) 70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;
4) 100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет;
5) 100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством.
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