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Украинцам выплатили за больничные более 4,5 млрд грн: кто имеет право на выплату

Украинцам выплатили за больничные более 4,5 млрд грн: кто имеет право на выплату

В течение первого полугодия текущего года Фонд социального страхования профинансировал больничные на общую сумму более 4,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

“Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности в январе-июне составил 269,7 грн, что на 28,4% больше, чем за тот же период прошлого года”, – говорится в сообщении.

Помощь по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы.

К страховым случаям относятся:

  • временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
  • необходимость ухода за больным ребенком;
  • необходимость ухода за больным членом семьи;
  • уход за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
  • карантин, наложенный органами санитарно-эпидемиологической службы;
  • временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
  • протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
  • пребывание на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Сумма помощи от Фонда зависит от продолжительности страхового стажа и размера среднедневного дохода работника и составляет:

1) 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
2) 60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет
3) 70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;
4) 100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет;
5) 100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством.

По материалам Finance.UA
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