Украинские больницы обновят по европейским стандартам

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Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине нуждаются в обновлении, поскольку последний раз менялись 15 лет назад. Сейчас их надо обновить в соответствии с современными европейскими стандартами. А норма об обязательном создании инклюзивного пространства в медицинских учреждениях является одной из самых актуальных и важных.
Об этом информировал на своей странице в Facebook Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ.
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“Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами”, – написал Парцхаладзе.
Заместитель министра указал, что “с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц”, поэтому старые нормы уже не актуальны.
Прежде всего будут пересмотрены нормы относительно:
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