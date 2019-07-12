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Украинские больницы обновят по европейским стандартам

Украинские больницы обновят по европейским стандартам

Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине нуждаются в обновлении, поскольку последний раз менялись 15 лет назад. Сейчас их надо обновить в соответствии с современными европейскими стандартами. А норма об обязательном создании инклюзивного пространства в медицинских учреждениях является одной из самых актуальных и важных.

Об этом информировал на своей странице в Facebook Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

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“Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами”, – написал Парцхаладзе.

Заместитель министра указал, что “с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц”, поэтому старые нормы уже не актуальны.

Прежде всего будут пересмотрены нормы относительно:

  • вместительности больничных палат;
  • комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами;
  • спецоборудования для палат;
  • инклюзивности медучреждений;
  • проектирования служебных помещений для персонала;
  • устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптек, мест для детских колясок, зоны ожидания)
  • рекуперации и вентиляции и т.д..

По материалам Finance.UA
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