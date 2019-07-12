Сколько денег за полгода заняла Украина на внутреннем рынке

Министерство финансов в январе-июне 2019 года привлекло в государственный бюджет 121 млрд гривен, 2,2 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе-июне Минфин разместил ОВГЗ на 121,030 млрд гривен, что на 261% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте размещены на 2,2 млрд долларов (+36,8% по сравнению с 6 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18,5% годовых, в долларах — 6,1% годовых и в евро — 4,6% годовых.