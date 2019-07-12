0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1942 0

В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей

В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей

Автобаза управления Верховной Рады Украины планирует распродать старые легковые автомобили, автобусы, автоцистерны-«поливалки» и другую устаревшую технику. Народных депутатов будут возить на более новых машинах.

В частности, на аукционе продадут два автомобиля Меrcedes-Веnz S600 1998 года выпуска, две Skoda Oktavia 2001 и 2005 годов выпуска, один Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска, семь Opel Omega 2004 года выпуска, а также несколько автобусов, автоцистерн-«поливалок», микроавтобус, самосвал и топливозаправщик.

Правда, следует отметить, что пока это ещё не решено окончательно. Вначале распродажу старых машин из автобазы управления Верховной Рады должны одобрить народные депутаты. Впрочем, это, на наш взгляд, только формальность.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.