В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей

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Автобаза управления Верховной Рады Украины планирует распродать старые легковые автомобили, автобусы, автоцистерны-«поливалки» и другую устаревшую технику. Народных депутатов будут возить на более новых машинах.
В частности, на аукционе продадут два автомобиля Меrcedes-Веnz S600 1998 года выпуска, две Skoda Oktavia 2001 и 2005 годов выпуска, один Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска, семь Opel Omega 2004 года выпуска, а также несколько автобусов, автоцистерн-«поливалок», микроавтобус, самосвал и топливозаправщик.
Правда, следует отметить, что пока это ещё не решено окончательно. Вначале распродажу старых машин из автобазы управления Верховной Рады должны одобрить народные депутаты. Впрочем, это, на наш взгляд, только формальность.
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