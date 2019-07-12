В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей

Автобаза управления Верховной Рады Украины планирует распродать старые легковые автомобили, автобусы, автоцистерны-«поливалки» и другую устаревшую технику. Народных депутатов будут возить на более новых машинах.

В частности, на аукционе продадут два автомобиля Меrcedes-Веnz S600 1998 года выпуска, две Skoda Oktavia 2001 и 2005 годов выпуска, один Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска, семь Opel Omega 2004 года выпуска, а также несколько автобусов, автоцистерн-«поливалок», микроавтобус, самосвал и топливозаправщик.

Правда, следует отметить, что пока это ещё не решено окончательно. Вначале распродажу старых машин из автобазы управления Верховной Рады должны одобрить народные депутаты. Впрочем, это, на наш взгляд, только формальность.