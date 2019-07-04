Украинцам упростят пересечение границы Израиля

Главы МВД Украины и Израиля подписали декларацию об интенсификации сотрудничества, которая положит конец недоразумениям при пересечении границы гражданами двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 11 июля.



«По статистике ГПСУ, 4,5 тысячи граждан нашего государства получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцы не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить вашу страну не смогли 2,5 тысячи наших граждан», – заявил Арсен Аваков.

Еще в 2017 году МВД Украины и Израиля создали совместную рабочую группу. Именно МВД обратило внимание на существующую проблему, инициировало проведение переговоров и выработало предложения Декларации об интенсификации сотрудничества.

«Сегодня мы подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы», – отметил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел государства Израиль Арие Дери подчеркнул, что упрощение поездок между странами для граждан составляет обоюдный интерес.

Отдельно стороны договорились создать рабочую группу из представителей правоохранительных органов наших стран, чтобы бороться с незаконным наймом и трудоустройством граждан.

Справка Finance.ua: