Премьер сообщил, сколько взыскали с должников алиментов

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За год действия правительственной программы “Чужих детей не бывает” в пользу 1 млн детей взыскали уже 7,8 млрд грн алиментов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“В пользу 1 млн детей, воспитывающихся в неполных семьях, взыскано уже 7,8 млрд грн алиментов”, – сказал Гройсман.
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