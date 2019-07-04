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Премьер сообщил, сколько взыскали с должников алиментов

Премьер сообщил, сколько взыскали с должников алиментов

За год действия правительственной программы “Чужих детей не бывает” в пользу 1 млн детей взыскали уже 7,8 млрд грн алиментов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“В пользу 1 млн детей, воспитывающихся в неполных семьях, взыскано уже 7,8 млрд грн алиментов”, – сказал Гройсман.

Справка Finance.ua

  • Зкон в рамках проекта “Чужих детей не бывает” позволяет повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума (1559-1944 грн в зависимости от возраста ребенка).
  • Взыскать алименты, если ребенок живет в Украине, а отец за границей: подать иск в суд в Украине, по месту проживания ребенка.
  • Если решение о взыскании алиментов с отца, который проживает за границей, будет вынесено судом Украины, это решение на территории другой страны будет исполняться в соответствии с Договором о предоставлении правовой помощи.
По материалам Finance.UA
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