Премьер сообщил, сколько взыскали с должников алиментов

За год действия правительственной программы “Чужих детей не бывает” в пользу 1 млн детей взыскали уже 7,8 млрд грн алиментов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“В пользу 1 млн детей, воспитывающихся в неполных семьях, взыскано уже 7,8 млрд грн алиментов”, – сказал Гройсман.

Справка Finance.ua

Зкон в рамках проекта “Чужих детей не бывает” позволяет повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума (1559-1944 грн в зависимости от возраста ребенка).

Взыскать алименты, если ребенок живет в Украине, а отец за границей: подать иск в суд в Украине, по месту проживания ребенка.