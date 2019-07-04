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Кабмин направил 3 млрд гривен на поддержку малых городов

Кабмин направил 3 млрд гривен на поддержку малых городов

Кабинет министров Украины направил три миллиарда гривен на поддержку малых городов.

Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

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По его словам, средства будут направлены на решение главных проблем в районных центрах и городах районного значения.

“В решениях, которые мы приняли, есть 3 миллиарда (гривен, – ред.) в Государственный фонд регионального развития на малые города, районные центры. Это решение принято. Это значит, что 3 миллиарда гривен направляются на районные центры, города районного значения для решения главных проблем, которые там есть: инфраструктура, образование, медицина, школы, садики, культура, спорт”, – сказал премьер-министр.

По материалам РБК-Украина
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