Все украинские школы подключат к интернету

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Все учебные заведения Украины подсоединят к интернету. На это правительство дополнительно выделило 1 млрд грн. Почти треть этих денег пойдет на закупку компьютеров, пишет Сегодня.
Владимир Гройсман поручил руководителям областей активнее готовить школы к учебному году. Премьер подчеркнул, что реформа образования продолжается.
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Миллион украинских школьников в этом году будут учиться по стандартам новой украинской школы.
К 2020-му планируют полностью ликвидировать очереди в детские сады, а в профессиональных техучилищах учить тех, в ком нуждается рынок труда. Центров с инклюзивным обучением в Украине станет больше.
“Наша с вами задача в том, чтобы дети получили качественное образование, современное, и были конкурентноспособны. И я бы очень просил, чтобы вопросы образования при распределении финансовых ресурсов всегда у вас были в приоритете. Я считаю, что это все нам, как и государству вернется сторицей”, – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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