Boeing 737 MAX отказалась покупать первая авиакомпания

Авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX в пользу лайнеров европейской авиастроительной корпорации Airbus.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Читайте также: 400 пилотов подали иск на Boeing за сокрытие уязвимости самолетов 737 MAX

Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus.

Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.

Ранее несколько перевозчиков отложили поставки Boeing 737 MAX.