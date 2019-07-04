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Boeing 737 MAX отказалась покупать первая авиакомпания

Boeing 737 MAX отказалась покупать первая авиакомпания

Авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX в пользу лайнеров европейской авиастроительной корпорации Airbus.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus.

Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.

Ранее несколько перевозчиков отложили поставки Boeing 737 MAX.

По материалам Корреспондент.net
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