Boeing 737 MAX отказалась покупать первая авиакомпания

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Авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX в пользу лайнеров европейской авиастроительной корпорации Airbus.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Отмечается, что договоренность между Boeing и Flyadeal о покупке лайнеров была достигнута в декабре 2018 года, однако теперь перевозчик принял решение отказаться от самолетов Boeing и закупить 50 самолетов А-320 Airbus.
Ожидается, что авиакомпания получит первые 30 самолетов этого типа в 2021 году.
Ранее несколько перевозчиков отложили поставки Boeing 737 MAX.
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