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400 пилотов подали иск на Boeing за сокрытие уязвимости самолетов 737 MAX

400 пилотов подали иск на Boeing за сокрытие уязвимости самолетов 737 MAX

Boeing Commercial Airplanes, занимающаяся строительством гражданских самолетов, получила групповой иск от более 400 пилотов.

Как сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на материалы суда, компанию обвинили в «беспрецедентном сокрытии» недостатков, допущенных при проектировании модели самолета 737 MAX, что привело к двум авиакатастрофам и прекращению полетов лайнеров.

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Пилоты заявили, что понесли материальный ущерб, а также получили психологические проблемы из-за действий компании.

Инициатор иска пожелал остаться анонимным, поскольку «боится расправы со стороны Boeing и дискриминации со стороны ее клиентов».

Слушания по делу пройдут 21 октября 2019 в суде Чикаго.

По материалам hromadske.tv
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