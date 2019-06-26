Минздрав презентует программу гарантированных медицинских услуг

Осенью этого года Минздрав планирует презентовать программу по гарантированным медицинским услугам, которая должна заменить “псевдобесплатную медицину”.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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“Программа медицинских гарантий – это пакет гарантированных медицинских услуг. В 2019 году мы будем впервые в истории Украины презентовать такой перечень. Он должен заменить псевдобесплатную медицину. Перечень содержит базовый набор жизненно необходимых медицинских услуг. Для того, чтобы в 2020 году в Украине заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 года все учреждения специализированной помощи подписали договоры с НСЗУ: ​​нужно автономизороваться, компьютеризироваться и иметь соответствующее оборудование”, – отметила Супрун.

По ее словам, в 2020 году все медицинские учреждения будут получать оплату за медицинские услуги по программе медицинских гарантий по договорам с Национальной службой здоровья Украины.

“В гарантированный пакет войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь”, – отметила Супрун.