Население пригорода Киева возрастет более чем в 2 раза за 20 лет — прогноз

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Согласно утвержденной градостроительной документации на период до 2040 года предусматривается существенное увеличение населения пригородной зоны города Киева.
Об этом сообщается на странице КО “Генеральный план Киева” в Facebook.
Специалисты “Киевгенплана” подсчитали население основных населенных пунктов, которое будет проживать в пределах проектной Большой кольцевой дороги вокруг Киева.
Прогнозируется, что население за 20 лет увеличится в 2,3 раза — с 510 тыс. до 1,17 млн человек.
Отдельно отмечается, что в юго-западном направлении (Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Чайки, Белогородка, Крюковщина, Гатное, Вишневое) населения увеличится более чем в 8 раз.
“Количество рабочих мест в пригородной зоне на 2040 год составит 416 тыс., что является недостаточным, а значит, большее количество населения с высокой долей вероятности будет работать в Киеве. Все это создаст дополнительную нагрузку на магистральную уличную сеть города, которая уже работает на пределе своей пропускной способности”, – говорится в сообщении.
В коммунальном предприятии отмечают, что данную проблему Киев самостоятельно, без участия населенных пунктов пригородной зоны, решить не сможет.
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