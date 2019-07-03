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Население пригорода Киева возрастет более чем в 2 раза за 20 лет — прогноз

Население пригорода Киева возрастет более чем в 2 раза за 20 лет — прогноз

Согласно утвержденной градостроительной документации на период до 2040 года предусматривается существенное увеличение населения пригородной зоны города Киева.

Об этом сообщается на странице КО “Генеральный план Киева” в Facebook.

Специалисты “Киевгенплана” подсчитали население основных населенных пунктов, которое будет проживать в пределах проектной Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Прогнозируется, что население за 20 лет увеличится в 2,3 раза — с 510 тыс. до 1,17 млн человек.

Отдельно отмечается, что в юго-западном направлении (Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Чайки, Белогородка, Крюковщина, Гатное, Вишневое) населения увеличится более чем в 8 раз.

“Количество рабочих мест в пригородной зоне на 2040 год составит 416 тыс., что является недостаточным, а значит, большее количество населения с высокой долей вероятности будет работать в Киеве. Все это создаст дополнительную нагрузку на магистральную уличную сеть города, которая уже работает на пределе своей пропускной способности”, – говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии отмечают, что данную проблему Киев самостоятельно, без участия населенных пунктов пригородной зоны, решить не сможет.

По материалам Економічна Правда
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