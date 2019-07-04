Туристы определили самые опасные страны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Туристы России определили наиболее опасные страны для путешествий. В перечень вошли те страны, на территории которых продолжаются военные конфликты.
Об этом пишет Biletix.
В рейтинге лидирует Сирия, за которую проголосовали 25 процентов опрошенных. Также включены Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия и Судан.
Читайте также: Назвали города, которым прогнозируют овертуризм в ближайшие годы
Замыкают ТОП-10 самых неблагоприятных направлений Египет и Индия, которые тоже признаны опасными для путешественников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госстате рассказали, как питаются украинцы6 ч. назад - 1099 8
Рынок смартфонов ожидает спадВчера, 03:11 - 929 2
Население пригорода Киева возрастет более чем в 2 раза за 20 лет — прогнозВчера, 19:39 - 1308 2
Туристы определили самые опасные страныОколо часа назад - 176 1
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал изменения2 ч. назад - 1246 1
Названы украинские электромобили, которые так и не пошли в серию11 ч. назад - 4800
Украинские пограничники пересядут на уникальные полноприводные автобусы19 ч. назад - 3450
Цены на крупы: назван лидер подорожания13 ч. назад - 3348
7 старых автомобилей, которые все ещё находятся в производстве3 ч. назад - 2445
Экспорт украинского зерна через порты рухнул16 ч. назад - 1699
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 2769
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 1655 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 725
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5199 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4633