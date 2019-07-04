Туристы определили самые опасные страны

Туристы России определили наиболее опасные страны для путешествий. В перечень вошли те страны, на территории которых продолжаются военные конфликты.

Об этом пишет Biletix.

В рейтинге лидирует Сирия, за которую проголосовали 25 процентов опрошенных. Также включены Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия и Судан.

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Замыкают ТОП-10 самых неблагоприятных направлений Египет и Индия, которые тоже признаны опасными для путешественников.