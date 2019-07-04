Украинские пограничники пересядут на уникальные полноприводные автобусы

Для нужд таможни была закуплена партия передвижных тепловизионных комплексов на базе автобусов 4х4 — Torsus Praetorian. Создателями транспортных средств является чешская компания, а производят их в Словакии.

Пограничная служба Украины через тендеры закупила девять мобильных тепловизионных комплексов специального назначения на базе полноприводных автобусов – Torsus Praetorian 4х4. Заявку подавали Львовский, Мостиский и Луцкий пограничные отряды (по 3 комплекса на каждый). Выиграл тендеры в трех случаях ПрАТ “Банкомзв’язок”.

Автобусы оснащены мультисенсорной оптической системой Senso Thermal Middle Range с телескопической мачтой, которая поднимается на высоту в 5,2 метра и включает камеру видимого спектра, тепловизионную камеру, а также систему периметрического видеонаблюдения.

В бусе присутствуют два рабочих места, вмонтированный планшет, сервер для хранения информации и средства связи. Есть и комната отдыха с кроватями и полками для вещей. Можно готовить еду в микроволновке и электрочайнике. Присутствует климатическая система и электрообеспечение с автономной работой на 72 часа.

Основой послужил автобус-внедорожник Torsus Praetorian, который разработан чешской компанией Pulsar Expo, которая основана в 2014 году украинскими супругами Вахтангом Джукашвили и Юлией Фомич. Производство размещено в Словакии.

В основе транспортного средства лежит шасси грузовика MAN. В движение приводит дизельный двигатель MAN D0836LFL40, мощностью 240 л.с., с максимальным крутящим моментом 925 Нм, трансмиссией ZF. Габариты 8450х2540х3720 мм, колесная база 4 200 мм, клиренс 389 мм. Снаряженная масса составляет 13 500 кг.

Стоимость одного мобильного комплекса составляет 9 666 670 грн., в том числе автобуса – 5 299 284,99 грн, мультисенсорной оптической системы Senso Thermal Middle Range – 2 762 500 грн, серверного оборудования – 68 111 грн, одного АРМ – 66 905 грн.