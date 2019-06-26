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Сегодня вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковку

Сегодня вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковку

С 1 июля 2019 года в столице начинают действовать парковочные талоны нового образца.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

«Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты – голограмма и уникальный для идентификаций номер», – добавил Дмитрий Давтян.

Где купить талоны

  • Онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП ГИВЦ
  • Онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone
  • В киосках «Союзпечать», перечень адресов – по ссылке
  • Непосредственно в офисе КП «Киевтранспарксервис».

Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн
 
Абонемент на квартал – 1465 грн с возможностью пользования любой парковочной площадкой предприятия в течение трех месяцев.

Штрафы за неправильную парковку

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размер 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 150 до 300 грн.)
По материалам Finance.UA
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