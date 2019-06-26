Сегодня вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковку

С 1 июля 2019 года в столице начинают действовать парковочные талоны нового образца.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

«Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты – голограмма и уникальный для идентификаций номер», – добавил Дмитрий Давтян.

Где купить талоны

Онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП ГИВЦ

Онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone

В киосках «Союзпечать», перечень адресов – по ссылке

Непосредственно в офисе КП «Киевтранспарксервис».

Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн



Абонемент на квартал – 1465 грн с возможностью пользования любой парковочной площадкой предприятия в течение трех месяцев.

Штрафы за неправильную парковку

Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.

Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размер 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)