Сегодня вводятся новые парковочные талоны: штраф за неправильную парковку

С 1 июля 2019 года в столице начинают действовать парковочные талоны нового образца.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.
«Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты – голограмма и уникальный для идентификаций номер», – добавил Дмитрий Давтян.
Где купить талоны
Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн
Абонемент на квартал – 1465 грн с возможностью пользования любой парковочной площадкой предприятия в течение трех месяцев.
Штрафы за неправильную парковку
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