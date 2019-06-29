0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 227 0

Сколько за год заработал глава НАК "Нафтогаз" Коболев

Сколько за год заработал глава НАК "Нафтогаз" Коболев

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн выплат в компании, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Об этом сообщает Нафтогаз.

Читайте также: В Украине увеличился прожиточный минимум

Коболев заработал за год 25,5 млн грн, а его первый заместитель Сергей Перелома – 27,5 млн грн.

Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко, который был уволен в марте, получил заработную плату в размере 20,6 млн грн. Всего выплаты членам правления государственной компании в 2018 году составили 389,3 млн грн.

По материалам Деньги.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.