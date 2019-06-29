Сколько за год заработал глава НАК "Нафтогаз" Коболев

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн выплат в компании, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Об этом сообщает Нафтогаз.

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Коболев заработал за год 25,5 млн грн, а его первый заместитель Сергей Перелома – 27,5 млн грн.

Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко, который был уволен в марте, получил заработную плату в размере 20,6 млн грн. Всего выплаты членам правления государственной компании в 2018 году составили 389,3 млн грн.