Сколько за год заработал глава НАК "Нафтогаз" Коболев

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн выплат в компании, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.
Об этом сообщает Нафтогаз.
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Коболев заработал за год 25,5 млн грн, а его первый заместитель Сергей Перелома – 27,5 млн грн.
Глава Укргаздобычи Олег Прохоренко, который был уволен в марте, получил заработную плату в размере 20,6 млн грн. Всего выплаты членам правления государственной компании в 2018 году составили 389,3 млн грн.
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