В Италии Facebook оштрафовали на 1 млн евро

Регулятор по вопросам конфиденциальности данных в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Как сообщает Politico, пока это самый большой штраф против интернет-гиганта, связанный с этим делом.

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Итальянское агентство сообщило, что 57 итальянцев загрузили приложение ThisIsYourDigitalLife, которое было использовано для сбора информации Facebook о пользователе и его друзьях в социальной сети.

Известно, что это приложение было использовано для предоставления данных компании Cambridge Analytica – агентству, которое использовало персональные данные людей, чтобы влиять на избирателей во время президентских выборов в США в 2016 году.

В целом более 200 тысяч итальянцев без их ведома предоставили информацию о себе через приложение из примерно 87 млн пользователей Facebook, которые пострадали от скандала с данными.

В то же время в итальянском агентстве подчеркнули, что собранная соцсетью информация не была передана Cambridge Analytica, однако такой сбор данных нарушает итальянские правила конфиденциальности.