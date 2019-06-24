Правительство урегулировало вопрос выплат помощи детям-сиротам

Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины “Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу “деньги ходят за ребенком”, оплаты услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплаты социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя, поддержки малых групповых домов”.

Порядок назначения социальной помощи:

Заявление подается опекуном или руководителем учреждения, в котором находится ребенок, на основании:

решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского совета об установлении опеки (попечительства) над ребенком или об устройстве ребенка в учреждение;

справки о пребывании ребенка в учреждении;

справки о размере алиментов, которая выдается органом государственной исполнительной службы;

справка с места учебы ребенка о размере стипендии;

справки о размере пенсии, государственной помощи, выплачиваемой ребенку;

других документов, необходимых для решения вопроса о назначения и выплаты социальной помощи.

Социальная помощь назначается до достижения детьми 18-летнего возраста с месяца поступления заявления о ее назначении.

Размер соцпомощи

Составляет 2 прожиточных минимума для детей до 18 лет, для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях I – IV уровня аккредитации, – 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц.