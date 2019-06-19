На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они обнаруживают машины, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
“Инспекторы по парковке пока выписывают предупреждения и проводят с нарушителями профилактически разъяснительные беседы или оставляют памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривной”, – говорится в сообщении.
Какие предусматриваются штрафы:
Инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля.
“Свои правонарушения многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы имеется большое количество мест для парковки, где можно оставить свой автомобиль и не мешать другим людям передвигаться по городу”, – прокомментировал Кличко.
Карта с местами для парковки здесь.
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