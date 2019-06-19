На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они обнаруживают машины, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“Инспекторы по парковке пока выписывают предупреждения и проводят с нарушителями профилактически разъяснительные беседы или оставляют памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривной”, – говорится в сообщении.

Какие предусматриваются штрафы:

Максимальный штраф – 510 гривен.

Авто же будут отправлять на штрафплощадку. За транспортировку автомобиля и его пребывание на штрафплощадке тоже придется заплатить.

Инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля.

“Свои правонарушения многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы имеется большое количество мест для парковки, где можно оставить свой автомобиль и не мешать другим людям передвигаться по городу”, – прокомментировал Кличко.

Карта с местами для парковки здесь .