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На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке

На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке

На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они обнаруживают машины, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“Инспекторы по парковке пока выписывают предупреждения и проводят с нарушителями профилактически разъяснительные беседы или оставляют памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривной”, – говорится в сообщении.

Какие предусматриваются штрафы:

  • Максимальный штраф – 510 гривен.
  • Авто же будут отправлять на штрафплощадку. За транспортировку автомобиля и его пребывание на штрафплощадке тоже придется заплатить.

Инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля.

“Свои правонарушения многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы имеется большое количество мест для парковки, где можно оставить свой автомобиль и не мешать другим людям передвигаться по городу”, – прокомментировал Кличко.

Карта с местами для парковки здесь.

По материалам Finance.UA
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