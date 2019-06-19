Peugeot-Citroen запустил в Марокко завод, который обслужит 80 стран

Концерн Peugeot-Citroen запустил производство на новом гигантском заводе в Марокко.
Первыми автомобилями, которые сходят здесь с конвейера, стали Peugeot 208.
В дополнение к Peugeot 208, на предприятии могут производить новые версии Citroen C-Elysee и Peugeot 301 – трехкорпусных автомобилей, которые в основном продаются за пределами Европы.
В целом же завод пока что будет выпускать автомобили на новой архитектуре CMP PSA в кузовах компактов.
Строительство новой гигафабрики обошлось Peugeot-Citroen в 557 млн евро, но, по планам концерна, все вложения окупятся сполна. Мощности способны выпускать 200 тысяч автомобилей в год и большинство из них будет продаваться за пределами Марокко.
В PSA говорят, что завод будет обслуживать 80 стран.
Также в пресс-службе альянса сообщают, что с открытием завода, на котором будут работать 4500 человек на полную мощность, теперь в Марокко есть полноценная экосистема.
Региональная штаб-квартира Peugeot-Citroen находится в Касабланке, а завод в Кенитре. Он будет обслуживаться техническим центром с 500 инженерами и 27 поставщиками, которые построили заводы и сборочные цехи в этом районе. В общей сложности на фабрике будет создано около 20 тысяч рабочих мест.
Выбор страны для строительства гигафабрики стал не случайным. В Марокко невысокая стоимость труда, по сравнению с Европой, а также концерны получают щедрые стимулы со стороны правительства. Еще один аргумент в пользу страны – легкий доступ к основным портам.
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