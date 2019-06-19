Жилье в Украине становится доступнее - НБУ

В Национальном банке констатируют повышение доступности жилья в Украине. Это объясняется тем, что доходы населения растут, а цены на него – практически нет.
Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.
В НБУ отметили, что повышение доступности жилья привело к тому, что спрос на него начал постепенно расти. В то же время новое предложение временно снизилось. Несмотря на это, рынок близок к равновесию: нет ни рисков стремительного роста цен, ни угроз финансовой стабильности, подчеркнули в Нацбанке.
«Объем введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Украине в прошлом году снизился на 25,3% в годовом выражении. Так закончилась многолетняя тенденция наличия на рынке весомых временных факторов: избыточного спроса со стороны внутренне перемещенных лиц в 2014-2015 годах и ажиотажного предложения в 2016- 2017 годах, обусловленного изменением регуляторной среды. В Киеве спад был даже больше: 28,6% в годовом выражении. Коррекция предложения новых квартир была прогнозируемой. Она свидетельствует, что рынок возвращается к норме, которую определяет макроэкономическая ситуация в Украине», – говорится в отчете.
В то же время в 2018 году в Украине объем жилья, на строительство которого были получены разрешения, увеличился на 13,2% в годовом выражении, рассказали в НБУ. В столице этот показатель несколько снизился по сравнению с рекордным уровнем 2017 года.
«Вывод: снижение темпов ввода в эксплуатацию нового жилья временное и угрозы его превращения в длительный спад пока нет. Растет средняя этажность зданий в выданных разрешениях. Эта тенденция заметно ускорилась в 2017-2018 годах. Поэтому, вероятно, продолжительность цикла строительства будет увеличиваться. Это отчасти объясняет прошлогодний спад показателя ввода в эксплуатацию и может вызывать высокое предложение нового жилья в ближайшие годы”, – добавили в Нацбанке.
В НБУ добавили, что постепенный рост спроса на жилье объясняется ростом доходов населения.
«Рост спроса остановил многолетнюю тенденцию снижения цен на жилье в долларовом эквиваленте: на конец марта на первичном рынке они остались на прошлогоднем уровне (в гривне увеличились на 3,5% в годовом выражении), а на вторичном – выросли на 3,5% в годовом выражении», – рассказали в НБУ.
Объемы ипотечного кредитования растут, однако пока не могут заметно влиять на рынок жилой недвижимости.
«По оценкам участников рынка, кредиты банков финансируют лишь менее 7-8% сделок первичной продажи жилья, на вторичном рынке эта доля еще ниже. Этот сегмент понемногу развивается: за первый квартал 2019 было выдано 583 млн грн (+ 5.4% в годовом выражении) новых ипотечных кредитов физическим лицам», – отметили в Нацбанке.
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