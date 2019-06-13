В Винницкой области до 2021 года построят 26 объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 125 МВт.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко.
«До 2021 года частными инвесторами в Винницкой области запланировано построить дополнительно 18 солнечных электростанций мощностью 94,4 МВт, 5 малых гидроэлектростанций мощностью 0,6 МВт и 3 биогазовых установки мощностью 30 МВт, а еще и те небольшие комплексы, которые строятся в частных домах, или в сельскохозяйственных предприятиях», – сообщил Гижко.
По его словам, это увеличит общую мощность объектов возобновляемой энергетики в регионе на 74% до 294,6 МВт. Сейчас в области работают 44 солнечных электростанции установленной мощностью 143,1 МВт. Кроме того, работают 26 малых гидроэлектростанций установленной мощностью 22 МВт, а также 4 когенерационные установки мощностью 3,5 МВт и 1 биогазовая установка мощностью 1 МВт.
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