Снова очереди: на паспорта и ID-карты возник ажиотаж

В киевских центрах предоставления административных услуг наблюдается ажиотаж на изготовление биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в виде ID-карты. В июне количество желающих заказать документы выросло на 23%. Посетителей так много, что в ЦНАПах снова возникли очереди. Чиновники связывают повышение спроса с ожидаемым в июле подорожанием оформления документов.
Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталия Шамрай.
Читайте также: С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты
“Подорожание стоимости ID-карты привело к росту количества обращений в ЦНАПы в июне на 23%”, – рассказала она.
По словам директора Департамента, увеличение количества посетителей спровоцировало также сезонный рост спроса на загранпаспорта.
“Есть сезонное увеличение спроса на оформление загранпаспортов, в связи с чем есть тенденция к образованию очередей”, – отметила Наталья Шамрай.
В целом с начала действия безвизового режима с ЕС, начиная с июня 2017 года, Центрами предоставления административных услуг в Киеве было выдано 300 тысяч иностранных биометрических паспортов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)Вчера, 20:12 - 1201 6
Сезонная трудовая миграция может привести к демографической катастрофе – эксперты7 ч. назад - 2232 4
Украина нарастила производство яиц15 ч. назад - 431 4
Ученые вычислили вред экологии от майнинга криптовалют17 ч. назад - 1865 3
Создан самый безопасный вертолет в мире19 ч. назад - 4935 2
Между какими авто выбирают покупатели (инфографика)13 ч. назад - 16990
Названы профессии, которым пророчат вымирание (инфографика)12 ч. назад - 8391
В WhatsApp нашли новый способ мошенничества16 ч. назад - 5612
Создан самый безопасный вертолет в мире19 ч. назад - 4935 2
«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в маеВчера, 22:01 - 3729
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 790 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1648
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1381
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7757 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1873