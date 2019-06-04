Снова очереди: на паспорта и ID-карты возник ажиотаж

В киевских центрах предоставления административных услуг наблюдается ажиотаж на изготовление биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в виде ID-карты. В июне количество желающих заказать документы выросло на 23%. Посетителей так много, что в ЦНАПах снова возникли очереди. Чиновники связывают повышение спроса с ожидаемым в июле подорожанием оформления документов.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталия Шамрай.

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“Подорожание стоимости ID-карты привело к росту количества обращений в ЦНАПы в июне на 23%”, – рассказала она.

По словам директора Департамента, увеличение количества посетителей спровоцировало также сезонный рост спроса на загранпаспорта.

“Есть сезонное увеличение спроса на оформление загранпаспортов, в связи с чем есть тенденция к образованию очередей”, – отметила Наталья Шамрай.



В целом с начала действия безвизового режима с ЕС, начиная с июня 2017 года, Центрами предоставления административных услуг в Киеве было выдано 300 тысяч иностранных биометрических паспортов.