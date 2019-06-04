Криптовалюта Tron(TRX) - почему стоит купить?

Есть информация, что некий криптоинвестор продал биткоинов на 215 млн долларов буквально за небольшое время до падения цены первой криптовалюты, и потом спустя пару часов откупил проданный объем по более низкому курсу, получив при этом чистой прибыли от операций на 15 млн долларов.
Если коротко, кто-то продал 25 тысяч биткоинов за 215 млн, и чуть позже откупил их уже за 200 млн. В сухом остатке – у него на руках такое же количество биткоинов как было до того, и 15 миллионов долларов бонусом сверху, “за смекалочку”.
Уже миллион раз обсуждалось, что рынок криптовалют очень подвержен манипуляциям, в основном по двум причинам:
первая – потому, что рынок еще не достаточно крупный, сейчас капитализация около 250 миллиардов долларов.
вторая – к счастью, рынок крипты до сих пор практически никак не регулируется.
И как раз спекулятивный потенциал криптовалют привлекает очень многих. Если вы решили попробовать себя – начните с небольших сумм. А чтобы пополнить баланс биржи – рекомендуем совершить обмен криптовалют в Украине через проверенный обменник криптовалют cashout.biz.
Tron – главный ньюс-мейкер недели. По сообщениям в СМИ, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан заплатил более 4 млн долларов на аукционе, на котором разыгрывался традиционных ежегодный обед с известным критиком биткоина, миллиардером Уорреном Баффетом. Об этом Джастин Сан проинформировал в своем твиттере, и пообещал просветить Баффета насчет криптовалют. Сеть Tron отличается высокой пропускной способностью, надежностью, и миссией создать такую операционную систему, где каждый разработчик сможет беспрепятственно развернуть свое децентрализованное приложение. Желающих купить криптовалюту Трон с каждым днем все больше. Онлайн развлечения – еще одна область, где трон прекрасно используется и показывает шикарные результаты. Индустрия гэмблинга с каждым годом стремится к формированию честных и новых подходов с помощью технологии блокчейн. И эти изменения естественно привлекают новых игроков.
Рынок нуждается в новых игровых платформах, основанных на честной и прозрачной системе. И в этом блокчейн – лучшее решение. Именно поэтому проекты, которые строят свои процессы с помощью блокчейна добиваются все более высоких показателей посещаемости и становятся новыми лидерами рынка.
Новым и ярким проектов в это сфере является платформа 888 tron.
Первое – это полностью децентрализованная платформа, построенная на смарт-контрактах блокчейна трон.
Второе – игра происходит напрямую с криптокошелька пользователя, пароли и доступы к персональному кошельку платформой не запрашиваются и не сохраняются.
Третье – выплаты выигрышей происходит мгновенно на кошелек игрока. Скорость выплаты зависит только от пропускной способности сети Tron.
Четвертое – при каждой ставке игрок получает токены платформы 888, назначение токена – это получение дивидендов, которые начисляются каждые 48 часов. Владельцы токенов 888 получают 65% от всей прибыли платформы в виде дивидендных выплат.
Пятое – платформа 888 tron установила рекорд среди всех блокчейнов по размеру выплат. Единоразовые выплаты дивидендов достигали суммы в виде более 250 млн trx, что в долларовом эквиваленте составило более 5.8 млн долл США.
И еще один важный момент – все держатели монет TRX каждое 11 число месяца получают токены BTT. Учитывая рвение Джастина Сана к развитию своих проектов – это может быть один из лучших методов инвестиций. Через cashout.biz можно купить трон по выгодному курсу, без задержек и скрытых комиссий.
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