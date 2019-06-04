В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота

В Эквадоре на территории северной провинции Имбабура обнаружено одно из самых крупных в мире месторождений золота, серебра и меди.
Об этом сообщает министерство энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской страны.
Отмечается, что месторождение Альпала может оказаться “самым крупным хранилищем серебра, третьим по запасам золота и шестым – меди в мировом рейтинге”. Оно обнаружено в рамках осуществления проекта Каскабель.
Специалисты оценивают резервы Альпалы, разработка которого может занять 49-66 лет, “в 10,9 млн т меди и более 23 млн унций золота”. Объем добычи меди на месторождении в первые 25 лет составит около 207 тыс. т, золота – 438 тыс. унций, а серебра – 1,4 млн унций.
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