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В Южной Корее уже около 1 млн пользователей 5G

В Южной Корее уже около 1 млн пользователей 5G

Южная Корея стала первой страной в мире, которая 5 апреля запустила полноценные коммерческие сети пятого поколения (5G), еще до того, как это сделал Китай.

В конце апреля в стране было около 271 тыс. пользователей сетей пятого поколения. По состоянию на середину прошлой недели пользовательская база 5G в стране превысила 800 тыс. человек. В конце недели, благодаря выгодным предложениям со стороны корейских операторов на новые смартфоны с поддержкой 5G, пользовательская база увеличилась до 900 тыс. человек.

Сети 5G предлагают сверхбыструю скорость соединения, низкую задержку и возможность подключения гораздо большего количества устройств без перегрузки сети. Однако на начальной стадии существуют некоторые проблемы с покрытием и скоростью этих сетей.

Тем временем операторы продолжают устанавливать базовые станции и обновлять программное обеспечение для устранения технических недостатков и повышения эффективности сети.

Минимальный пакет 5G в Южной Корее стоит 48 долларов за 8-9 ГБ данных, в зависимости от оператора.

По материалам internetua.com
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