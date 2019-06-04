5G в Украине не запустят до 2024 года – прогноз Ericsson

Шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson не прогнозирует запуск 5G в Украине до 2024 года.

Об этом сказано в опубликованном 11 июня отчёте Ericsson Mobility Report.

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Так, доля пользователей 4G к 2024 году составит в Украине 50%, 3G – 42%.

При этом Ericsson в своем отчёте не указывает долю пользователей 5G в Украине к 2024 году.

Для сравнения, к 2024 году количество пользователей 5G в США составит 63%, в Западной Европе – 40%.

Во всем мире количество пользователей 5G к 2024 году составит 1.9 млрд человек. При этом связью 4G все ещё будут пользоваться 5 млрд человек.

В отчёте также указано, что в мире 5G будет развиваться быстрее, чем 4G. За 6 лет показатель проникновения 5G по пессимистическому сценарию составит 45%. По оптимистичному – 65%. Для сравнения, за 6 лет 4G покрыл 30% населения мира.

В 2018 году в Украине только 8% пользовались 4G, 52% – 3G, 35% – 2G.