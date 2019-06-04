Huawei тестирует российскую альтернативу Android

Китайская компания Huawei приступила к тестированию российской операционной системы Аврора. Таким образом компания приступила к поиску альтернативы Android после того, как Google отказалась от дальнейшего сотрудничества с производителем.

Об этом пишет The Bell.

Читайте также: Эксперты предрекают крах собственной операционки Huawei

Издание сообщает, что вопрос сотрудничества обсудили директор Huawei Го Пин с министром цифрового развития и связи РФ.

Известно, что российская ОС создана на базе Sailfish OS, которую создавала команда разработчиков из Финляндии. Конкретные детали по данному вопросу пока не разглашаются.