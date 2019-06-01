Эксперты предрекают крах собственной операционки Huawei

Эксперты мобильной индустрии считают, что план Huawei по замене Android собственной операционной системой с самого начала обречен.
Об этом пишет пишет Business Insider.
Создать операционную систему легко, но проблемой будет развитие экосистемы сервисов и приложений.
Это мнение бывших руководителей индустрии мобильной связи. По их словам, создание самой операционной системы не будет таким уж сложным. Неподъемным начинанием может оказаться создание экосистемы услуг и приложений для нее, чего ожидают потребители во всем мире.
«Это чрезвычайно сложно», — сказал Андреас Гал, бывший главный технолог Mozilla, который помогал руководить разработкой операционной системы Firefox этой организации.
По словам Жана-Луи Гассе, давнего руководителя и инвестора в области технологий, существует множество вариантов операционной системы Linux с открытым исходным кодом, в том числе базовая версия Android, которую она может использовать в качестве основы для своей новой платформы. Из-за размеров Huawei и его доступа к огромному количеству талантливых китайских разработчиков он сказал, что, скорее всего, компании не понадобится слишком много времени, чтобы разработать то, что он называет «минимально жизнеспособным продуктом».
«Определенно, они могли бы достичь этой стадии, не напрягаясь», — сказал Гассе, который в 1990-х годах в качестве генерального директора Be Inc. возглавлял усилия по созданию операционной системы для ПК, которая могла бы конкурировать с Microsoft Windows и Apple Mac OS.
По словам бывших руководителей, гораздо более сложной задачей будет попытка собрать магазин приложений, который может предложить коллекцию, которая будет соответствовать тому, что потребители могут найти на телефонах с доступом к стандартному Android. Это большая проблема для Huawei, потому что приложения Google Search, YouTube, Gmail и Google Maps являются одними из самых популярных на устройствах Android.
Без доступа к приложениям Google «у них нет шансов», — сказал один из бывших руководителей индустрии мобильной связи, который попросил не называть его имени. И приложения Google, вероятно, не будут единственными дырами в магазине Huawei.
Компания Huawei признала, что она активизирует усилия по разработке собственной операционной системы для смартфонов и магазина приложений. Этот шаг последовал в ответ на атаки администрации Трампа на компанию.
Администрация обвинила китайского производителя электроники в краже коммерческой тайны американских компаний. Также было сказано, что оборудование Huawei представляет угрозу безопасности из-за якобы тесных связей компании с правительством Китая.
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