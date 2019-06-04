Международная группа расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют

Группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, в настоящее время расследует 60 крупных международных схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Из них как минимум 12 ведет Налоговое управление Австралии (ATO).
Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Дополнительно группа J5 рассматривает еще 50 случаев уклонения от налогов, которые могут в потенциале попасть в сферу ее интереса.
Заместитель комиссара ATO Уилл Дэй отметил, что одно из расследований, которое ведут австралийские налоговики, относится к крупной международной финансовой организаци и связанных с ней компаниям-посредникам.
По его словам, благодаря участию в J5 ведомство имеет возможность получать больше информации для предотвращения и раскрытия налоговых преступлений, в том числе связанных с криптовалютами.
«Мы видим, что использование криптовалют вышло на уровень, которого раньше не наблюдали. Австралия определенно дает возможность законных инвестиций в криптовалюты, но мы также видим их использование для совершения налоговых преступлений», — заявил Уилл Дэй.
Также он добавил, что нередко австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.
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